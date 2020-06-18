Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yerel yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, Ege Bölgesi'nde bugün, Parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Aydın kıyıları haricinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde, parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

İç Anadolu Bölgesi'nde ise, parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

🗓️18 Haziran 2020- (Perşembe)

⛈️Yerel Kuvvetli Yağışa Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik beklenmiyor. pic.twitter.com/2QudBIK6jn — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 18, 2020

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yağışların, Marmara Bölgesi (Edirne, Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel ve kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji, beklenen yağışlarla ilgili olarak, tedbir ve dikkat uyarısında bulundu.

Haftalık Hava Durumu

(17 - 23 Haziran 2020)

Hava sıcaklıklarının Perşembe günü batı kesimlerde, Cuma günü iç ve doğu bölgelerde biraz azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/6Hm4rnsyi6 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 16, 2020

Bazı illerde beklenen hava tahminleri ise şu şekilde:

Edirne: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30



İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 26



Kocaeli: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 29

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31

Kütahya: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 24



Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27

Hatay: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29

Isparta: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28

Ankara: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 24



Eskişehir: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 23



Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aakşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor, 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 37

Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu, 38

