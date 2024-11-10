Havacılık sektörü Antalya’da buluşacak
Küresel havacılık sektörü Antalya’da buluşuyor. Uuslararası “AI in the Sky: A Unified Approach with ICAO” etkinliği 12-14 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, etkinliğin veri güvenliği ile karar alma süreçlerinde yapay zeka kullanımı ve küresel düzenlemelere duyulan ihtiyaç gibi başlıklara ışık tutacağını söyledi.
Uuslararası “AI in the Sky: A Unified Approach with ICAO” (Gökyüzünde Yapay Zeka: ICAO ile Birleşik Bir Yaklaşım) etkinliği Antalya’da yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, etkinliğin 12-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıkladı.
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar’ın da katılacağı etkinlik, küresel ölçekte düzenleyici kuruluşlar ve sektörün lider firmalarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Bakan Uraloğlu, etkinliğin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenleneceğini kaydederek “Yolcu ve kargo uçuşlarından siber güvenliğe, yazılım geliştirmeden çevresel sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazede konular masaya yatırılacak. Amacımız, bu teknolojilerin tüm dünyada emniyetli bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak.” dedi.
Etkinlikte düzenlenecek panel ve çalıştaylarda, yapay zekanın havacılık sektöründeki mevcut ve gelecekteki uygulamalarını ele alınacak.
Büyük veri ve yapay zeka algoritmalarının, uçuş güvenliği ve hava aracı bakım operasyonlarındaki uygulamaları üzerine ayrıntılı sunumlar yapılacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Tüm dünya için büyük önem taşıyan bu teknolojilerin sektörümüze entegrasyonunu konuşacağımız önemli bir platform olacak.” ifadelerini kullandı.
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