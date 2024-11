Havacılık sektörü Antalya’da buluşacak

Uuslararası “AI in the Sky: A Unified Approach with ICAO” (Gökyüzünde Yapay Zeka: ICAO ile Birleşik Bir Yaklaşım) etkinliği Antalya’da yapılacak.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, etkinliğin 12-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıkladı.



Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar’ın da katılacağı etkinlik, küresel ölçekte düzenleyici kuruluşlar ve sektörün lider firmalarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.



Bakan Uraloğlu, etkinliğin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenleneceğini kaydederek “Yolcu ve kargo uçuşlarından siber güvenliğe, yazılım geliştirmeden çevresel sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazede konular masaya yatırılacak. Amacımız, bu teknolojilerin tüm dünyada emniyetli bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak.” dedi.