Havacılık sektörü Antalya’da buluşacak

Küresel havacılık sektörü Antalya’da buluşuyor. Uuslararası “AI in the Sky: A Unified Approach with ICAO” etkinliği 12-14 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, etkinliğin veri güvenliği ile karar alma süreçlerinde yapay zeka kullanımı ve küresel düzenlemelere duyulan ihtiyaç gibi başlıklara ışık tutacağını söyledi.

Havacılık sektörü Antalya’da buluşacak

Uuslararası “AI in the Sky: A Unified Approach with ICAO” (Gökyüzünde Yapay Zeka: ICAO ile Birleşik Bir Yaklaşım) etkinliği Antalya’da yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, etkinliğin 12-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

Uluslararası Sivil Teşkilatı (ICAO) Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar’ın da katılacağı etkinlik, küresel ölçekte düzenleyici kuruluşlar ve sektörün lider firmalarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Bakan Uraloğlu, etkinliğin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenleneceğini kaydederek “Yolcu ve kargo uçuşlarından siber güvenliğe, yazılım geliştirmeden çevresel sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazede konular masaya yatırılacak. Amacımız, bu teknolojilerin tüm dünyada emniyetli bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak.” dedi.

Havacılık sektörü Antalya’da buluşacak - 1

Etkinlikte düzenlenecek panel ve çalıştaylarda, yapay zekanın sektöründeki mevcut ve gelecekteki uygulamalarını ele alınacak.

Büyük veri ve yapay zeka algoritmalarının, uçuş güvenliği ve hava aracı bakım operasyonlarındaki uygulamaları üzerine ayrıntılı sunumlar yapılacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Tüm dünya için büyük önem taşıyan bu teknolojilerin sektörümüze entegrasyonunu konuşacağımız önemli bir platform olacak.” ifadelerini kullandı.

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