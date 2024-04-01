Havaya atıp, tutamadılar: Beylikdüzü’ndeki kutlamalarda 1 kişi yaralandı

Beylikdüzü’nde seçim sonuçlarının ardından yapılan kutlamalarda, havaya atılan genci, arkadaşları tutamayınca yaralandı.



Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde bulunan bulvarda gerçekleşti.



Seçim sonuçlarının kesinleşmesi sonucu bir genç arkadaşları ile kutlamalara katıldı.

Türkiye genelinde partilerin oy oranı: 31 Mart yerel seçimlerinde hangi parti yüzde kaç oy aldı? Haberi Görüntüle Havaya atılan genci, arkadaşları tutamayınca yere çakıldı. Hafif şekilde yaralanan genç için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.



İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının, durumunun iyi olduğu öğrenildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin