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Havaya atıp, tutamadılar: Beylikdüzü’ndeki kutlamalarda 1 kişi yaralandı

İstanbul Beylikdüzü’nde seçim sonuçlarının ardından yapılan kutlamada havaya atılan genç, arkadaşları tarafından tutulamayınca yere düşüp yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Havaya atıp, tutamadılar: Beylikdüzü’ndeki kutlamalarda 1 kişi yaralandı

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Beylikdüzü’nde seçim sonuçlarının ardından yapılan kutlamalarda, havaya atılan genci, arkadaşları tutamayınca yaralandı.

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde bulunan bulvarda gerçekleşti.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesi sonucu bir genç arkadaşları ile kutlamalara katıldı.

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Havaya atılan genci, arkadaşları tutamayınca yere çakıldı.

Havaya atıp, tutamadılar: Beylikdüzü’ndeki kutlamalarda 1 kişi yaralandı - 1

Hafif şekilde yaralanan genç için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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