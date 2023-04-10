imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Haymatlos ne demek, kimlere denir? Haymatlos teriminin anlamı

Haymatlos kavramı, II. Dünya savaşı sonrasında, Almanya ile Türkiyearasında gelişen diplomatik etkileşim sonucu, Almancadan Türkçeye aktarılan alıntı bir kelimedir. Haymatlos kavramının Türkçede iki farklı yazım şekli bulunmaktadır: Haymatloz ve Haymatlos. Kavram incelenen ilk kaynaklarda Haymatloz olarak görülmektedir, zamanla Haymatlos olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Peki, Haymatlos ne demek?

Haymatlos ne demek, kimlere denir? Haymatlos teriminin anlamı

Vatansızlık (veya Yurtsuzluk), hiçbir devletle uyrukluk (vatandaşlık) bağı olmayan kişileri tanımlamak için kullanılan terim. Bu statüye sahip kişilere Vatansız veya uluslararası yaygın terimle Haymatlos  denmektedir.

TARİHÇE

Siyasal gerekçelere dayanarak devletler, uyruklarını yurtsuz duruma düşürebilmektedir. Naziler, 1933'te, 1914'ten sonra vatandaşlığa alınmış Yahudileri yurtsuz saymış; 1941'de ise bütün Yahudileri vatandaşlıktan çıkarmıştı. Devletler arasındaki toprak kavgası sırasında da insanlar yurtsuz kalabilir. Kağıt üzerinde vatandaş görünmesine rağmen siyasal baskılar nedeniyle devlet kurumlarıyla ilişki kuramayanlara fiili yurtsuzlar, de facto vatansızlar denilmektedir. Yurtsuzlar sıklıkla sınır dışı edilebilirler. Yurtsuzlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilirler.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...