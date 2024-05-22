HAYTAP'tan başıboş hayvan düzenlemesine tepki: Meclis'e gelirse insanlar ayaklanır

AK Parti, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanıyor. Hayati tehlike oluşturdukları gerekçesiyle başıboş sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan yeni düzenlemenin yakında Meclis 'e gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye göre belediyeler başıboş köpekleri toplayacak, barınaklarda bakım ve aşılama işlemi yapılacak, barınaklardaki köpekler için sahiplendirme ilanı verilecek, 30 gün içinde sahiplendirilmeyen köpekler uyutulacak. "BİLİMSEL YÖNTEMLERLE BU HAYVANLARIN POPÜLASYONU DÜŞÜREBİLİRİZ" Yeni yasa tasarısına son derece karşı olduklarını söyleyen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, “Bu doğru değil. Hiçbir suçu günahı olmayan sosyalleşmiş dediğimiz sokak hayvanlarının toplatılması sonra da Avrupa ya da Amerika'dan özenilerek uyutulması, teknik olarak öldürülmesine kesinlikle karşıyız. Böyle bir teklif meclise gelirse bırakın hayvanseverleri birçok insan ayaklanacağını ve sokaktaki hayvanlara sahip çıkacağını düşünüyorum. Böyle bir şeye hiç gerek yok. Bilimsel yöntemlerle bu hayvanların popülasyonu düşürebiliriz." dedi.

KISIRLAŞTIRMA, ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNİ DURDURULMASI, PETSHOPLARIN YASAKLANMASI...



Yapılması gereken yöntemleri sıralayan Şenpolat, “Kısırlaştırma, üretim çiftliklerini durdurulması, petshopların yasaklanmasıyla nüfusu durdurabiliriz. Bunu bugüne kadar yapmadılar. STK'lar bunları dile getirdiğinde yapmadılar, 'bütçe yok' dediler. Avrupa ve Amerika'nın alınması gereken iyi ve kötü örnekleri var. Onlar bizdeki sokak hayvanlarını görünce 'ne kadar güzel, keşke bizim ülkemizde de olsa' diyor. Hayvanlar sokaklarda olmasın diye mücadele eden toplumun en muhafazakar kesimi bir anda Avrupa ve Amerika'dan örnekler almaya çalışıyorlar." diye konuştu.



"BÜTÜN HAYVANLARI ÖLDÜRSENİZ BİLE YERİNE YENİSİ GELECEK"



Kaçak üretim çiftliklerine dikkat çeken Şenpolat, "Hayvanlar uyutulacak diyorsunuz bu öldürmektir. Agresif olanları tabi ki hayvan bakımevine alın, tedavi edin salmayın. Ama toplama ekibi hiçbir günahı olmayan sosyalleşmiş hayvanı sokağınızdan alacak. Agresif, yaramaz ve kurnaz olanın peşine düşüp yakalamayacaklar. Toplamalarda bunu görüyoruz. Bütün hayvanları öldürseniz bile yerine yenisi gelecek. Çünkü üretim çiftliklerini denetlemek için hiçbir şey yapmıyorsunuz. İç Anadolu, Marmara ve Ege Bölgesi kaçak ya da yasal yollarla hayvan üreten çiftliklerle dolu. Böyle bir teklif meclise gelirse bırakın hayvanseverleri birçok insan ayaklanacağını ve sokaktaki hayvanlara sahip çıkacağını düşünüyorum." dedi.