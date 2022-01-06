Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 13 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Peki, başvurular ne zaman, gereken şartlar neler? Basın İlan Kurumu ilan portalında yer alan bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 13 sözleşmeli bilişim personeli alacağını bildirdi.İlanda yer alan bilgiye göre, her bir aday en fazla 1 adet pozisyona başvuruda bulunabilecek.BAŞVURU TARİHLERİAdaylar, başvurularını 14.01.2022 tarihine kadar e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecekler.SINAV YERİ VE TARİHİSözlü sınav, 01/02/2022 tarihinden itibaren COVID-19 virüs salgını nedeniyle yayınlanan liste dâhilinde idarenin belirleyeceği adreste (ANKARA) yapılacak. Sınavın kaç gün süreceği ve kişilerin gireceği tarihler, 25/01/2022 tarihinde yapılacak olan ilanda yayınlanacak.İLANA İLİŞKİN DETAYLAR