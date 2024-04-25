HDP'li eski milletvekili Semra Güzel'in tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Güzel, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatları ve izleyiciler salonda hazır bulundu.



Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumuna yazılan müzekkereye cevap gelmediğini bildirdi.



Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın sahte kimlikle yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu sırada yakalandığını anımsatarak, Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Sanık avukatları da müvekkillerinin uzun süredir tutuklu yargılandığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.



Söz alan sanık Güzel, tanık ifadeleri nedeniyle tutuklu olduğunu öne sürerek,"Hastane randevuma denk gelse dahi iptal edip duruşmaya katılıyorum. Gizli tanığı bir türlü göremedik, dinleyemedik. Soyut ifadeleri olan bu kişinin dinlenmesi bile gereksiz. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Güzel'in mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 1 Temmuz 2024'e erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, birlikte çekildikleri fotoğrafın çıkması üzerine eski HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.



İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında "yakalama kararı" çıkarılmış, Güzel 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.



Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.



Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine dair TBMM kararı ise 23 Aralık 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Güzel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.