Heimlich manevrası ile komşusunun hayatını kurtardı

Sultangazi Mobilya işi ile uğraşan Deniz Ceylan ağrı kesici hap kullanmak için yan komşusu olan Halil İbrahim Çatan'ın işlettiği markete geldi.

Marketten su alan Ceylan, burada ağrı kesici hapı yuttuğu sırada, hapın boğazına kaçması nedeniyle nefes almakta zorluk yaşadı. Durumu fark eden market sahibi Halil İbrahim Çatan, Ceylan'a müdahalede bulundu.

Ceylan'a, Heimlich manevrasını uygulayan Çatan, hapı yutmasına yardımcı oldu ve nefes almasını sağladı.



O anlar marketin güvenlik kamerasına yansırken, yaşananları anlatan Deniz Ceylan, "Markete geldiğimde kasanın yanına gelip, suyu ilaçla birlikte içtim. Suyu içerken sanırsam ilaç biraz hızlı gitti ve nefes borum tıkandı. Yüzde 10 belki nefes alıyordum ve nabzım da yükseldi. Kimi gördüysem onun yanına gittim ve yardım istedim. Sağ olsun daha önce heimlich manevrası eğitimini almış olan esnaf komşumuz Halil abi sayesinde belki bu röportajı verebiliyorum."dedi.



Bir dönem güvenlik kursuna gittiğini, burada ilkyardım eğitimi aldığını söyleyen market sahibi Halil İbrahim Çatan ise, "Bizim yan taraftaki komşu geldi, su aldı ve yan tarafa geçti. Bir tane ağrı kesici hap içti. Bir baktım nefes alamıyor. Boğulacak gibi oldu. Yanıma geldi. Benim aklıma hemen Heimlich manevrası geldi ve onu yaptım.Eğer onu bilmeseydim Allah korusun belki çocuk ölebilirdi. Çünkü sesi çıkmıyor, gözleri şişmişti. Birden kendinden geçti." diye konuştu.