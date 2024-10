Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı

"HEIMLICH MANEVRASINI EŞİMDEN ÖĞRENDİM"



Sırtına vurduğunda yiyeceğin takıldığı yerden çıkmadığını belirten Karabulut, "Soğukkanlı olmaya çalıştım. Heimlich manevrası uygulayınca Allah yardım etti. İzzettin'in o anda nefes borusundan tıkayan yiyeceğin çıktığını gördüm. Hızlı bir şekilde ağzındaki yiyeceği temizledim. İzzettin şu an gayet iyi, sağlıklı." dedi.



Karabulut, eşinin sağlıkçı olduğunu, 27 yıldır ebe olarak çalıştığını anlatan Karabulut, "Başımıza gelirse ne yaparız, nasıl davranırız?" diye konuştuklarını, Heimlich manevrasını ondan öğrendiğini dile getirdi.



İlk kez başına böyle bir olayın geldiğini kaydeden Karabulut, "Çok şükür İzzettin'i kurtardık. Olayın ardından ailesi geldi, teşekkür ettiler. Onlar da çok sevindi. Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretmenlere Heimlich manevrasının yanı sıra ilk yardım eğitimleri veriyor. Öğretmenlerimiz gerekli eğitimleri alıyor. Kesinlikle her eğitimcinin, hangi kademede olursa olsun her öğretmenin Heimlich manevrası ve ilk yardıma dair tüm eğitimleri alması büyük fayda var." diye konuştu.



Öğretmeninin müdahalesiyle ölümden dönen İzzettin Abdullah ise öğretmen Karabulut tarafından ikinci kez karnına baskı uygulanınca tost parçasının takıldığı yerden çıktığını belirtti.



O an nefes almakta çok zorlandığını vurgulayan öğrenci, "Şimdi çok iyiyim. Öğretmenim çok yardımcı oldu. Ona çok teşekkür ederim. Olaydan sonra 'Çok teşekkür ederim, seni çok seviyorum.' dedim ve elini öptüm." ifadesini kullandı.