Hırsızlık şüphelisi sokak ortasında darp edildi

Pazartesi günü öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre bir kişi, yolda yürüyen kadının cep telefonunu çalarak koşmaya başladı.

Olayı gören mahalle sakinleri şüpheliyi yakalayarak darbetmeye başladı. Bu sırada bazı vatandaşlar şüphelinin darbedilmesini engellemeye çalıştı.

Mahalle sakinleri daha sonra şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.