Hukuk fakültesinde yeni sistem: Mezunlar öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavına girecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Erzurum Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen Atatürk Üniversitesi Meclis Simülasyon Programı'na katıldı.

Tunç, fakültelerin sayılarının ve buna bağlı mezun sayısının fazla olduğunu, bu nedenle hukuk eğitimini daha da güçlendireceklerini vurguladı.



Özellikle savunmada görev alan avukatların sayısının fazla olması nedeniyle savunmanın güçlü olması anlamındaki eksiklikleri gelecek süreçte gidermeleri gerektiğini söyleyen Tunç, şöyle devam etti:



"Kontenjanlarla ilgili sınırlama yapılmıştı, şu anda 125 bin. 100 bine düşürülmesi noktasında çalışmalarımız var." dedi.

Hukuk fakültesinden mezun olanlar, artık avukatlık stajına başlayamayacaklarını ya da hemen hakim, savcı sınavına giremeyeceklerini açıklayan Bakan Tunç, "Öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanacaklar. Hakim ile savcı adaylıklarını da kaldırdık ve artık hakim, savcı yardımcılığı sistemini getirdik." ifadelerini kullandı.