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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indi.

Burada görevlilerden brifing alan Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

"Onlar sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, KKTC halkı ve Türkiye hiçbir şey yapmadan seyredecek, bunu kimse bizden beklemesin" diyen Akar şöyle devam etti.

"Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin."

