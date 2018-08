Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü, bu mücadelenin en son terörist yok edilinceye kadar, yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.



Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamış asil Türk milletinin vatanını işgal edenlere karşı kazandığı Büyük Zafer'in 96'ncı yıl dönümünü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın onur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.



Asil Türk milletinin ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1919'da Samsun'da başlattığı istiklal mücadelesinin, en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen büyük bir kahramanlık destanı yazılarak 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırıldığını anımsatan Akar, "30 Ağustos, esaret zincirine vurularak yok edilmek istenen bir milletin 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla başlattığı ve yedi düvele karşı verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Kahraman Türk ordusu, 26 Ağustos sabahı 'bizim' olanı, düşmanın elinden almak için Kocatepe'den Afyon Ovası'na coşkun bir sel gibi akıp düşman birliklerini bozguna uğratmış ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zafere ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.



Bu zaferle Türk milletinin işgalcilere karşı vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini canı pahasına koruyacağını tüm dünyaya göstererek, esaret altında yaşayan mazlum milletler için umut kaynağı olduğuna işaret eden Akar, 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi’nde kazandığı zaferle Anadolu'yu vatan yapan asil Türk milletinin, yine bir 26 Ağustos'ta başlattığı ve 30 Ağustos 1922'de kazandığı zaferle Anadolu'nun ebediyen bir Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan ettiğini ve ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa sürecini başlattığını vurguladı.



Atatürk'ün Büyük Zafer'e ilişkin, "Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun Başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur." sözlerini anımsatan Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:



"Bu zafer, binlerce yıllık Türk kültürü içerisinde şekillenen ordu-millet anlayışının da en önemli tezahürlerinden biridir. 2 bin 227 yıllık köklü bir gelenekten gelen ve asil milletimizin bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun, Çanakkale'de ve Dumlupınar'da gösterdiği vatanını ve milletini koruma azmi, bugün de aynı azim ve kararlılık ile devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele, en son terörist yok edilinceye kadar, yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecektir."



"MİLLETİNİN EMRİNDE VE GÖREVİNİN BAŞINDA"



Bakan Akar, çukur ve diğer terörle mücadele operasyonlarıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nı bu kararlılığın en önemli göstergesi olarak nitelendirerek, "Şanlı tarihimizdeki büyük zaferlerden ilham alan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu azim ve kararlılık içerisinde binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, sahip olduğu milli ve manevi değerleri ile anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve görevinin başındadır." değerlendirmesini yaptı.



"Peygamber Ocağı" olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, her geçen gün daha da geliştirilmekte olan yerli ve milli savunma sanayiye dayalı imkan ve kabiliyetleriyle etkin, caydırıcı ve saygın bir ordu olarak ülkede, bölgede ve dünyada güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdüreceğine işaret eden Hulusi Akar, 30 Ağustos günlerinin, aynı zamanda "Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" olması dolayısıyla TSK'da bir üst rütbeye terfi etme heyecanının ve görevi tamamlamanın huzuru içinde emekli olma gururunun yaşandığını belirtti.



Milli Savunma Bakanı Akar, terfi edenleri kutladı, emekliye ayrılanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat temenni etti.