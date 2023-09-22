Huzurevindeki zehirlenmede 4 kişi yoğun bakıma alındı

Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir huzurevinde kalan 33 kişi, yemekten zehirlendi.

Yenilen akşam yemeğinin ardından ishal ve kusma şikayeti bulunanlardan 22’si Gerede Devlet Hastanesi'ne, 11’i ise Bolu kent merkezindeki hastanelerde tedaviye alındı.

4 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA



Yaşı 80’in üzerinde olan ve zehirlenmeyi daha ağır geçiren 4 kişi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.



Vatandaşların ishal ve kusma şikayetlerinin devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.