İBB AKOM yağış ve fırtına raporunu yayımladı: Metrekareye 50 kilogram yağış düştü

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri, Antalya ve Burdur'un doğu Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 15°C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile Yozgat, Sivas, Nevşehir çevreleri ile Kırşehir'in doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



ANKARA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, batısı ile Sinop çevreleri ve Kastamanu'nun doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



BOLU 6°C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE 8°C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP 13°C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 10°C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.



AMASYA 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TOKAT 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON 15°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu