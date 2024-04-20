İBB AKOM yağış ve fırtına raporunu yayımladı: Metrekareye 50 kilogram yağış düştü

AKOM'un yağış ve fırtına raporunda, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu belirtildi.
Raporda, "İl genelinde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur neticesinde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 50 kilogram arasında yağış kaydedilirken Çatalca'nın ormanlık bölgelerinde bu değer 75 kilograma ulaşmıştır. En fazla yağış Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Eyüp ve Büyükçekmece ilçelerimizde gözlenmiştir." denildi.
Kent genelinde hafif şekilde devam eden yağışın ilerleyen saatlerde bölgeyi terk edeceği aktarılan raporda, halihazırda 8-11 derece aralığına gerileyen sıcaklıkların pazar gününden itibaren tekrardan artarak yeni hafta boyunca 25 derece civarına ve yaz değerlerine yükseleceğinin öngörüldüğü ifade edildi.
EKİPLERİN MÜDAHALE ETTİĞİ OLAYLAR
Raporda, kuvvetli sağanak, yağmur ve fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İBB ekiplerinin, 3 bin 320 personel, 1717 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan ihbarlar doğrultusunda müdahale çalışmalarını yaptığı kaydedildi.
Sorun yaşanan noktaların da yer aldığı raporda, "Çatalca Karacaköy Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi Binkılıç Deresi mevkisi yoğun yağış sonrası derenin yükselmesi sonucu dere kenarında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ve İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri tarafından kurtarılmıştır." ifadelerine yer verildi.
İstanbul İtfaiyesi de sosyal medya hesabından mahsur kalan kişilerin kurtarılma görüntülerini paylaştı.
Öte yandan raporda, kentte etkili olan yağış nedeniyle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Yenibosna istasyonunda su baskını, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde de bir binanın bahçesindeki istinat duvarında çökme yaşandığı aktarıldı.
Rapora göre, 12 göllenme, 10 ağaç devrilmesi, 5 su baskını, 3 yol çökmesi ve 2 toprak kayması olayına da müdahale edildi.
METEOROLOJİ'DEN HAVA TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz (Burdur ve Antalya hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Batman, Siirt, Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Orta ve Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri (Amasya, Tokat, Çorum ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Yozgat, Kayseri'nin doğusu, Aksaray ve Nevşehir) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Balıkesir'in batı ilçeleri hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 11°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA 11°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri, Antalya ve Burdur'un doğu Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile Yozgat, Sivas, Nevşehir çevreleri ile Kırşehir'in doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, batısı ile Sinop çevreleri ve Kastamanu'nun doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, pazar günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 3°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, pazar günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, pazar günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla doğusu çok bulutlu, pazar günü Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
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