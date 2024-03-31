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İBB Başkanı İmamoğlu: Rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız

Sandıklarının kapanmasının ardından bir mesaj payalaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu: Rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) , yerel seçimlerde oy verme işleminin bitmesinin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu, "Kıymetli İstanbullular, Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı" dedi.

İBB Başkanı, paylaşımında şunları yazdı: "Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız."

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