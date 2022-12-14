İmamoğlu'na hapis cezası kararı ne anlama geliyor? (Siyasi yasak gelecek mi?)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Peki verilen ceza ne anlama geliyor, İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi?

Konuyla ilgili avukat Rezan Epözdemir NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Epözdemir şunları söyledi:



"TCK 53. maddesinde bir güvenlik tedbiri uygulaması var. Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakma. Fail kim olursa olsun hapis cezası varsa bir güvenlik tedbiri var. Para cezası verilseydi ya da hükmün açıklanması geri bırakılsaydı bu durumda belirli hakları yoksun bırakmaya yönelik tedbir söz konusu olmayacaktı. Bir gün bile hapis cezası olsa hapis cezası süreci belirli hakları bırakmaktan yoksun bırakılıyor. Mahkeme, benim de beklemediğim bir şekilde alt sınırdan uzaklaşmış. Bu hapis cezasının doğal sonucu belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaktır.

Sürekli süreli kamu görevi üstlenilmesinden kişi mahrum bırakılıyor. 7 gün içerisinde istinafa gidilecek. Bir fikir suçu olduğu için Yargıtay yolu da açık. Yargıtay temyiz itirazlarını reddederse kesinleşmiş olacak. Karar kesinleşirse belediye başkanlığı görevi nihayete ermiş olacak. An itibarıyla siyasi yasak diye tabir edilmesi için kararın kesinleşmesi gerekecek.



İstinaf kararı kaldırabilir veya Yargıtay kararı bozabilir. Türkiye ölçeğinde 1.5, 2 yıllık bir süreçten bahsedilir. Ama kişiye yönelik olağan dışı bir çaba olabilir mi bilmiyoruz. Ben 1,5-2 yıldan önce temyiz sürecinin bitmeyeceğini düşünüyorum. Diğer dosyalardan bir farkı olmaması lazım."

CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

Peki İmamoğlu cezaevine girecek mi? Rezan Epözdemir bu soruya da yanıt verdi. İmamoğlu'nun cezaevine girmeyeceğini söyleyen Epözdemir, hakaret suçunun işlendiği tarihe ve 2020 yılında yapılan infaz düzenlemesine dikkat çekti. Epözdemir, şunları söyledi:

"Bu karar bu haliyle kesinleşirse İmamoğlu cezaevine girmeyecek. Neden girmeyecek? Biliyorsunuz bizde bir infaz düzenlemesi yapıldı. 30 Mart 2020 tarihinden önce işlenen suçlarda şartla salıverme 1/2, denetimli serbestlik 3 yıl olarak uygulanıyor. Buradaki suç tarihi de 4 Kasım 2019. Dolayısıyla 1 yıl 3 ay 15 gün şartla salıverme, 3 yılda denetimli serbestlik olduğu için diyelim ki istinaf ve Yargıtay onadı bu kararı İmamoğlu, sabah cezaevine teslim olup öğleden sonra tahliye olacak. Dolayısıyla cezası bakımından karar kesinleşirse infaz düzenlemesinden faydalandığı için bir yatarı yok."

ADAY OLABİLECEK Mİ?



Avukat Prof. Dr. Selami Kuran da istinaf ve Yargıtay süreçlerine işaret etti. Kararın kesinleşmesine kadar İmamoğlu'nun siyasi ve anayasal haklarından yararlanabileceğini söyleyen Kuran, "Yargıtay aşamasından sonra söz konusu hükmün diğer hususları hayata geçecektir. Sürecin 1.5-2 yılı alacağını düşünüyorum doğal süre içerisinde. Mahkumiyet kararı kesinleşmediği sürece aday olabilir, cumhurbaşkanı adayı da olabilir" diye konuştu.

Kuran şöyle devam etti:

"Bağımsız ve tarafsız yargıya olan güvenimizin sarsılmaması lazım. Hiç kimse özel bir pozisyonda değildir. Suç varsa mutlaka yargılama gerektirir. İçtihatler göz önüne alınarak yargılama yapılması gerekir. "