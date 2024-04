İBB duyurdu: Bayramda toplu taşıma ücretsiz

RAMAZAN BAYRAMI İSTANBUL LALESİ İLE RENKLENECEK



İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Ramazan Bayramı süresince İstanbul geneli yaklaşık 80 milyon metrekare alanda, 966 personel ve 143 araç ile hizmet vermeye devam edecek. İstanbul’un parkları, bahçeleri, yürüyüş yolları, yaşam vadileri, koruları, mesire alanları, sahil hatları, orta ve yan refüjleri gibi alanlarda İstanbullulara aktif kullanım sunmak amacıyla temizlik, bakım, yeşil alanların sulama işlemleri, çim alanların biçimi ve çöplerin nakli gibi çalışmaları yürütecek.



İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl Nisan ayında düzenlenen Lale Bayramı, 1-30 Nisan tarihleri arasında Emirgan Korusu, Gülhane Korusu, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu’nda gerçekleşecek.



ZABITA 7/24 GÖREVİNİN BAŞINDA



İstanbulluların huzurlu ve sağlıklı bir bayram yaşaması adına Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri bayram tatili boyunca 7/24 görevlerinin başında, hizmete devam edecek.



SAĞLIK HİZMETLERİ AKSAMAYACAK



İBB Evde Sağlık Birimi, Arife günü dâhil olmak üzere Bayram boyunca saha hizmetini kesintisiz olarak sunacak.



Edirnekapı Evde Sağlık Hizmetleri, Güzeltepe Evde Sağlık Hizmetleri, Esenyurt Evde Sağlık Hizmetleri'nde her birimde bir hemşire ve bir destek personeli planlanarak, toplam altı personel ve üç araç şeklinde üç ekip saha çalışmasını sürdürecek.



Üsküdar Evde Sağlık Hizmetleri ve Kartal Evde Sağlık Hizmetleri'nde her birimde bir hemşire ve bir destek personeli, toplam dört personel ve iki araç şeklinde iki ekip saha çalışmalarında yer alacak.



Genel olarak Arife günü ve Ramazan Bayramı süresince Evde Sağlık Hizmetleri, Avrupa ve Anadolu Yakası olarak toplamda beş sağlık ekibi, 10 personel ve beş araçla sahada aktif görev alacak. İdari izin boyunca hafta sonları ve Pazartesi günü de her birimde birer hemşire ekibi görev yapacak.



DARÜLACEZEDE BAYRAM ETKİNLİĞİ



10 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14:30’dan itibaren Darülaceze sakinleri ve çalışanlarının katılımıyla Kayışdağı Yerleşkesi içerisinde açık havada bayramlaşma programı gerçekleştirilecek. Program kapsamında ikram, canlı müzik dinletisi yapılacak olup, Darülacezeli yaş almış sakinlere bayram hediyesi takdim edilecek.



CAMİLERDE VE KABRİSTANLARDA İKRAM HAZIRLIĞI



İBB İşletmeler Müdürlüğü 3 mobil araç ve 6 personeli ile Sultanahmet Camii, Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-i Kebîr Câmii sabah namazı sonrası çorba ve sandviç ikram edecek. Aynı zamanda Edirnekapı Şehitliği’nde 1 mobil aracı ve 2 personeli ile gün boyu çorba ve sandviç ikramı olacak.



İBB Ekipleri bayram ziyaretleri için mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Ayrıca Arife gününden itibaren ziyaretçilere bayram boyunca lokum ikram edilecek.



Ayrıca İBB, mezarlık ve cami çevrelerinde yıkama ve temizlik hizmetlerini de yürütüyor. Asya yakasında 30 adet mezarlık ve 40 adet cami çevresi, Avrupa yakasında ise 50 adet mezarlık ve 45 adet cami çevresinde yıkama, süpürme faaliyetleri yapılmaya başlandı.



EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ’NDE AİLE BAYRAMLAŞMASI



İBB, Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne ait tüm birimlerin desteği ile Edirnekapı Şehitliği’nde Arife günü ile 1’inci gün Kara Şehitliği, Hava Şehitliği, Polis Şehitliği ve 15 Temmuz Şehitliğine gelen ailelere lokum, karanfil, Türk Bayrağı, çocukları ile gelen ailelere ise oyuncak hediye edecek.



Bayramın 2’nci günü Eyüpsultan, Bayrampaşa, Sancaktepe, Üsküdar ilçelerinde hane ziyareti yapılacak.



Aynı zamanda Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından bayramda Sarıyer, Fatih ve Kadıköy'de çocuklara yönelik çeşitli atölyeler düzenlenecek.