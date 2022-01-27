İçişleri Bakanlığı 22 sözleşmeli personel alacak (Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?)

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Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.



Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 1-7 Şubat tarihleri arasında yapabilecek.



Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki duyurudan ulaşılabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 22 BİLİŞİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)



Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç yıllık, diğerleri için en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,



Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,



Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

