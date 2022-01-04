İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki teftişte ilişkin bir açıklama geldi.



Teftişin AK Parti'den aday olmuş bir müfettiş tarafından yapılacak olmasına yönelik tepkilere değinen Bakanlık sözcüsü İsmail Çataklı, yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğunu söyledi.



Çataklı, "Henüz rapor tamamlanmadı. Bir arkadaşın adaylığı ile ilgili gündem var, oysa görevlendirilen müfettiş sayısı 8. Bu görevlendirilen arkadaş daha önce de istanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teftişlerde görevlendirilmiş, bir çok dosyada soruşturma izni verilmemesi teklifi getirmiş" diye konuştu.



Sözcü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ nun CHP’ li belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiği ididasına da yanıt verdi.



Kılıçdaroğlu'nu iddiaları ıspatlamaya davet eden Çataklı, "Türkiye bir hukuk devleti herkes yaptıklarının eylem ve söylemlerinin sorumluluğunu taşımak zorunda ona imkan verdik buyursun orada izah etsin" ifadelerini kullandı.