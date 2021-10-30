İçişleri Bakanlığı: 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK/PYD ve DAEŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından bugüne kadar 102 farklı uyruktan toplam 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.



Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu toplam bin 75 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.



Buna göre; 2019 yılında 12 AB ülkesinden 126, 2020 yılında 8 AB ülkesinden 95 yabancı terörist savaşçı ülkesine geri gönderilirken, bu yılın 10 aylık döneminde ise 8 AB ülkesinden 61 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.



Son 3 yılda ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk 8 uyruk AB üyesi ülke Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya ve İngiltere oldu.