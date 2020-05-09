İçişleri Bakanlığı bu fotoğraflarla teşekkür etti

İçişleri Bakanlığı, duyarlı davranarak sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür etti.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan illerimizde duyarlı davranışlarından ötürü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki illerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından fotoğraflar da paylaşıldı.



Fotoğraflarda, meydan, cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

