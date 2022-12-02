İçişleri Bakanlığı'dan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ incelemesi

İçişleri Bakanlığı, Bursa Nilüfer Belediyesi'nde LGBTİ için özel dayanışma merkezi açıldığına ilişkin haberlerin ardından araştırma ve ön inceleme başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'dan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ incelemesi

İçişleri Bakanlığı, LGBT dayanışma merkezi açan Nilüfer Belediyesi hakkında ön inceleme başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Nilüfer Belediyesi'nin için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesi'nde araştırma/ön inceleme başlatılmıştır'' denildi.

Belediyeden yapılan açıklamada ''Eşitlik Birimi'' adı altında kurulan merkezin, LGBTİ+ bireylere hizmet veren, 'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olduğu belirtilmişti.

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