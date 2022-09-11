İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-9 operasyonunda 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı, Bingöl’de devam eden Eren Abluka-9 operasyonunda 20 farklı noktada, 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini duyurdu.

Haberler 11.09.2022 - 10:50

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-9 operasyonunda 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Son dakika haberi! Bingöl'de devam eden Eren Abluka-9 operasyonunda, 20 farklı noktada 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finansmanın önlenmesine yönelik “Eren Abluka-9 (Genç-Sağgöze) Şehit GK Saim BUKETCİ ” Narko terör operasyonu sürüyor.

Operasyonda, Genç ilçesi Sağgöze mahallesi kırsalında 20 farklı noktada 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi, 26 kg kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca arazide bulunan 1 adet patlamamış 60 mm havan mühimmatı imha edildi.

Bakanlık tarafından, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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