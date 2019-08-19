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Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna düzenlenen saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır" denildi.
Açıklamada 'mevcut anlaşmalara ve Rusya ile işbirliği ve diyaloga aykırı saldırının şiddetle kınandığı' belirtildi.