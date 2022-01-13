İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Haberler - İHA - ntv.com.tr 13.01.2022 - 09:14
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şunlar:
07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada da,
09:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma