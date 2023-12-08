İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı sefeleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin () 14 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ila 19.00 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

İDO'dan yapılan açıklamada ise; 

07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ve 12:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. 

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