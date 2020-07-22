İETT, Pınar Gültekin hakkında olumsuz yorum yapan şoförün sertifikasını iptal etti

İETT, Muğla'da vahşice öldüren Pınar Gültekin hakkında olumsuz yorum yapan özel halk şoförünün işine son verdi.

22.07.2020 - 16:05 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 16:35

İETT, Pınar Gültekin hakkında olumsuz yorum yapan şoförün sertifikasını iptal etti

İlişkili Haberler

Pınar Gültekin, Özgecan Aslan paylaşımı yapmış: Nice Özgecanlar gitti, artık yeter

Pınar Gültekin, Özgecan Aslan paylaşımı yapmış: Nice Özgecanlar gitti, artık yeter

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı

Üniversiteli Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor

Üniversiteli Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin hakkında yaptığı yorum nedeniyle bir çalışanının sertifikasını iptal ettiğini duyurdu. 

Duyuruda, "Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlarda bulunan Özel Halk şoförünün sertifikası iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. 

PINAR GÜLTEKİN, ZANLIYI SOSYAL MEDYADAN ENGELLEMİŞ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...