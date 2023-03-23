İETT'ye 700 şoför alınacak: İBB 700 şoför alımı başvuruları nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



En az 1 yıllık E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesi olan herkesin "kariyer.ibb.istanbul" adresinden başvurularını yapabileceği vurgulanan açıklamada, İETT'nin son 3 yılda başlattığı ve halihazırda 115'e ulaşan kadın şoför sayısını artırmak için de özellikle kadınların başvuru yapmasının arzu edildiği aktarıldı.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Tercihen lise mezunu,



Otobüs Şoförlüğü deneyimi olan veya bu pozisyonu meslek edinmek isteyen, tercihen farklı marka/model otobüs kullanmış,



En az 1 yıllık E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesi olan,



Tercihen SRC - 2 belgesine sahip,



Psikoteknik belgesi olan,



Asli kusurlu olarak ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası yapmamış,



Ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış,



Son 3 yılda alkollü araç kullanmaktan dolayı trafik cezası almamış,



Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,



Güler yüzlü, pozitif, hizmet kültürü gelişmiş, toplu taşıma hizmetlerinde fark yaratmaya istekli,



İstanbul içi yol bilgisine güvenen.