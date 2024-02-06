Iğdır'da kayıp çocuklar 4 saat sonra bulundu

Iğdır'ın Hasanhan Köyü'nde Berat Altay (10) ve akrabası Maraz Ali Altay (13) okula gitmek için evden ayrıldı. Çocukların okula gitmediği öğrenen anne Filiz Altay 112 çağrı merkezini arayarak oğlu Berat ve kuzeni Maraz'ın, Hasanhan Ortaokuluna gitmek için evden çıktıklarını, fakat okula gitmediği söyledi.

İhbar üzerine jandarma İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri köye giderek çalışma başlattı. Ekipler, köylülerin çocukları en son gördükleri Kirçiçeği Köyü ve Karasu Mevkiinde dron ile arazide tarama çalışması başlattı.

Hasanhan Jandarma ve Iğdır AFAD ekiplerince yapılan etraflıca arama sonucunda, çocuklar Ağrı Dağı eteklerindeki arazide 4 saat sonra bulundu. Bulunan çocuklar, Aralık Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesinin ardından ailelerine teslim edildi.

