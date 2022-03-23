Iğdır'ın bazı köylerinde 'mavi dil' karantinası (Mavi dil hastalığı nedir?)

Karakoyunlu ilçesindeki bir çiftçinin hayvanlarında, kan emen sineklerle bulaşan, sığırların yanı sıra diğer geviş getiren hayvanlarda da görülen viral enfeksiyöz bir hastalık olan "mavi dil" hastalığına rastlandı.



Karakoyunlu Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalığın yayılmaması için alınan önlemler kapsamında, hastalığın çıktığı alanın 10 kilometre civarında karantina bölgesi oluşturuldu.



Öte yandan, Bekiranlı, Cennetabat ve Koçkıran köyleri koruma bölgesi ilan edildi. Ergenekon ve Fatih mahalleleri ile Bulakbaşı, Aktaş, Kerimbeyli, Aşağı Alican, Taşburun, Bayatdoğanşanlı, Kacerdoğanşanlı ve Gökçeli köyleri ise gözetim bölgesi oldu.



Söz konusu köylerde, hastalık geçinceye kadar karantina uygulanarak bölgeye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede aşılama çalışması başlatıldığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından önlemlerin kaldırılacağı öğrenildi.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?



Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.



Hastalığa yol açan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak isimlendirilir



Tipik bulguları şunlardır:



· Aniden 40-42 o C ye varan ateş,



· Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,



· Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,



· Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,



· Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,



· Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,



· Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,



· Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.



· Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95 e varabilir.



· Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.