İğneada'da 6 kişinin öldüğü sel felaketi: İddianame kabul edildi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı.



İddianamede "Tesis, eski dere yatağı üzerinde konumlandırılmıştı. Mühürlenmiş olmasına rağmen işletilmeye devam edilen ruhsatsız tesiste kaçak yapılara devam ediliyordu." ifadeleri yer aldı.



4 SANIK, 22,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK



İddianamede, tutuklu kamp alanı işletmecisi Bülent B. ve diğer 3 tutuksuz sanık, bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmakla suçlandı.

Haklarında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Dava önümüzdeki günlerde başlayacak.

BUNGALOVLARDA KALAN 6 KİŞİ CAN VERMİŞTİ



Kırklareli'de 5 Eylül 2023'te meydana gelen sel sonrası, Longoz Ormanları'ndaki bungalov evler su altında kalmıştı.



Tatil için gittikleri tesiste sele kapılan 6 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

