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İki aile arasında arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde akraba aileler arasında tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Jandarma, köye giriş-çıkışları kapattı.

İki aile arasında arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Olay, dün akşam saatlerinde Lice ilçesi Kırsal Dibek Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, akraba iki aile arasında arazi sınırı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların yanlarında getirdikleri silahlarla birbirlerine ateş ettiği kavgada Ramazan Özkan, Sıddık Özkan, Mert Özkan ve Ali İhsan Özkan, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Ramazan Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri mahalleye giriş-çıkışları kapattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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