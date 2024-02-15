İki ilde 466 yerleşim birimine ulaşım kesildi

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 290 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



Kente akşam saatlerinde başlayan kar ulaşımda da aksamalara neden oldu.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 85 köy ve 205 mezranın yolu kapandı.



Karla mücadele ekipleri, yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye ve Karayolları ekipleri de yollarda kar temizle çalışması yapıyor.

