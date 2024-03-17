İki oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba hayatını kaybetti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde oğulları tarafından bıçakla yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde kardeş olan H.A. (32) ve A.A. (37) ile babaları Müslüm A. (59) arasında arazi alıp verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. ve A.A, bıçakla babalarını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.



112 Acil Servis ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan baba, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kardeşin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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