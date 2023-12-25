İki otomobil arasında tehlikeli yolculuk

Muğla’da arızalı otomobil ile onu çeken otomobil arasında uzanan kişiinn tehlikeli yolculuğu tepki çekti. MOBESE kameralarını incelemeye alan polis, görüntülerden sürücülerin kimliklerine ulaştı. Sürücülere para cezası kesildi.

İki otomobil arasında tehlikeli yolculuk

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’da iki otomobil arasına uzanan kişinin yolculuğu, tepki çekti.

Olay, önceki akşam Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı’nda yaşandı. Bir kişi, arızalı otomobil ile onu çeken diğer otomobilin arasına uzanıp, yolculuk yaptı.

Tehlikeli yolculuğun görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

İki otomobil arasında tehlikeli yolculuk - 1

Harekete geçen polis, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerden 2 otomobilin plakası tespit edildi.

Polis, 2 sürücüye trafiğin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek, sisli ve yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte gece sis lambası yakmak, trafik işaret ve levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak suçlarından toplam 2 bin 180 lira ceza kesti.

O ANLAR KAMERADA

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