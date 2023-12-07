İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sami Kurt’un eşi Aygül Kurt, kızları Fatmanur Kurt ve Aslı Kurt ile diğer otomobilin sürücüsü Hakan Teke ise yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı.



Sami Kurt’un cenazesi ise savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.



Yaralılardan Aslı Kurt’un durumunun ciddi olduğu öğrenildi.