'İkinci Tosuncuk' vakasında ayrıntılar belli oldu

“Cancri Jewellery” adı ile geçtiğimiz yıl açılan ve kısa sürede binlerce üye bulan firmanın adı dolandırıcılık iddiasıyla gündemde.



Kadıköy’de bir mücevher firması, oluşturduğu sistem ile iddiaya göre Türkiye genelinde iddiaya göre yaklaşık 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırarak kayıplara karıştı.

Şirket oluşturduğu sistem ile yatırımcılara değerli olduğu iddia edilen taşlar satarak bu taşları alan yatırımcılara bir süreliğine haftalık ve yıllık getiri sağladı.

Vatandaşlar ise durumu yakınlarına da bildirerek sisteme daha fazla kişiyi dahil etti. Şirketin bu sayede merkezi İstanbul olmak üzere, Yalova, İzmit, Antalya ve Trabzon’da işletme açarak daha fazla güven kazandığı iddia ediliyor.



Şirketin bir süre sonra müşterilerine para göndermemesi üzerine, on binlerce kişi dolandırıldığını anladı.



Mağdurlar soluğu mahkemede aldı. Mücevher şirketinin yöneticileri ise kayıplara karıştı. Mağdur olan bir grup ise şirketin Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan işletmesinin önüne gelerek eylem yaptı.

''BİR BUÇUK AYDIR KİMSE PARASINI ALAMIYOR''



'İsmini vermek istemeyen mağdur, “Kuyumculuk firması ürün karşılığında para yatırıyorsunuz, yatırdığınız para karşılığında da sizlere haftalık olarak yüzde 8, yüzde 10 geri dönüş yapıyorlar. Ama yaklaşık bir buçuk aydır kimse parasını alamıyor'' dedi ve şöyle devam etti:



''10 MİLYONUN ÜZERİNDE KAYBIMIZ VAR''



''Şirket tarafından hep oyalama taktikleri ile oyalıyorlar. Bizim 10 milyonun üzerinde bir kaybımız var. Biz paramızı alamadığımızdan dolayı yasal süreçleri başlattık, haciz işlemlerini yaptırdık. 2 kişi de bu konuyla alakalı tutuklu. Firma aslen Ukraynalı olduğu için asıl yöneticiler yurt dışına kaçtılar. 110 bin civarı mağdur var, yaklaşık 250 milyon dolarlık da bir vurgun yapılmış”

''BİRİNİ DE DAHİL EDECEKSİNİZ''



Bir başka mağdur ise, “Beni buraya davet eden bir yakınım. Bir Pazar günü Bağdat Caddesinde bir kahve içelim dedi. Eşimle birlikte geldik, aşağıda eğitim vardı eğitime katıldık ve sistemi anlattılar. İlk geldiğimde eğitimin ortalarına geldiğim için çok anlayamadım. Eğitimin sonlarına doğru eşime kalk gidelim fiyatlar çok uçuk dedim. Karar verdik daha sonrasında tekrar geldik. 4 defa geldim 5. defa anlamaya çalıştım. Sonuç olarak, siz dahil oldunuz birilerini dahil edeceksiniz, ilk satırda ya da ikinci satırda ikinci kişi ne kadar alışveriş yaparsa o sizin hesabınıza yazılıyor. Yani uçuk rakamların toplamı alttaki kişilerin alışverişine bağlı” şeklinde konuştu.