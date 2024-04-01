İl genel meclislerinde son durum: İstanbul ve Ankara'da hangi parti önde?

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. Seçimlerde belediye başkanlarının yanı sıra il genel meclisleri için de oy kullanıldı. İstanbul ve Ankara'da il genel meclisi seçimlerinde son durum...



Saat 00.51 itibarıyla;



İSTANBUL İL GENEL MECLİSİ



Açılan sandık; %79,27



CHP: 3.080.458 oy - Oyların yüzde 45,42'si

AK Parti: 2.682.651 oy - Oyların yüzde 39,64'ü

Yeniden Refah partisi: 221.395 oy - Oyların yüzde 3,27'si

Mevcut sonuçlara göre İstanbul'da meclis üye dağılımı:



CHP: %46

AK Parti: %40

ANKARA İL GENEL MECLİSİ

Açılan sandık; %76



CHP: 1.184.436 oy - Oyların yüzde 48,85'i

AK Parti: 723.748 oy - Oyların yüzde 29,85'i

MHP: 104.745 oy - Oyların yüzde 4,32'si

Yeniden Refah partisi: 100.731 oy - Oyların yüzde 4,15'i

Mevcut sonuçlara göre Ankara'da meclis üye dağılımı:



CHP: %49

AK Parti: %30