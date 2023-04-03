İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Selahattin Demirtaş'a tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a tepki gösterdi.

''TEHDİTLERLE BİZİ SİNDİRMEYE, KORKUTMAYA ÇALIŞIYOR''



Demirtaş'ın kendisini tehdit edip, terör örgütüne hedef gösterdiğini söyleyen Altun, "Tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum!" ifadelerini kullandı.



Fahrettin Altun, "Bu terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde." mesajını da paylaştı.



DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ?



Selahattin Demirtaş, ''Gazete Pencere" için yazdığı köşe yazısında, hükümetin seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medyada bir algı oluşturacağını ve bunu da Altun'un yöneteceğini savunmuştu.