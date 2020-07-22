İlhan Cihaner CHP'de genel başkanlığa aday adayı olacak (İlhan Cihaner kimdir?)

CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı hafta sonu Bilkent Odeon'da yapılacak. Kurultayın birinci gününde genel başkan seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik PM üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.

CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner'in, hafta sonu gerçekleştirilecek 37'inci Olağan Kurultay'da genel başkanlığa aday adayı olacağı belirtildi.

CHP'de tüzük gereği genel başkanlığa adaylık için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Kayıtlı 1370 delegesi bulunan CHP'de, genel başkanlığa aday adaylığı için 70 civarı delegenin imzası gerekiyor.

İLHAN CİHANER KİMDİR?



23 Şubat 1968 Kars doğumlu İlhan Cihaner ilköğretimini Kars’ta, ortaöğretimini ise Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezun oldu. Daha sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde "İnsan Hakkı Olarak Bilgi Edinme Hakkı" konusundaki tezi ile yüksek lisansını tamamladı.



1994 yılında Cumhuriyet Savcılığı görevine başlayan Cihaner Reyhanlı, İdil ve Çamlıdere'de Cumhuriyet Savcısı olarak, Vezirköprü, Alaşehir'de Başsavcı olarak, Erzincan ve Adana'da ise Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı.



2012 yılında yapılan CHP kurultayında parti meclisi üyesi seçilen Cihaner daha sonra 2015 yılında CHP'den İstanbul milletvekili seçildi.



1 Ekim 2012'de "Sol" gazetesinde “Çıngı” isimli köşesinde yazı yazan Cihaner gazete kapandıktan sonra Birgün gazetesinde yazmaya devam etti.