İmamoğlu için "şeytan taşlama" paylaşımı | Kızılay: İki kişiyi görevden aldık

Kızılay, sosyal medya paylaşımıyla Ekrem İmamoğlu'nu hedef göstererek "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydan'a gidebilir" yazan iki kişi hakkında inceleme başlatılıp görevden alındığını açıkladı.

İmamoğlu için "şeytan taşlama" paylaşımı | Kızılay: İki kişiyi görevden aldık

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine yapılan saldırı sonrası incelemeler sürerken, miting öncesi yapılan paylaşımlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda; Kızılay Selçuklu Şubesinde gönüllü olarak görev yaparken istifa ederek ayrılan bir kişi ile Kızılay Gençlik faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan bir başka kişinin yapılan paylaşımlarının kabul edilemez olduğu ifade edildi

Bu iki kişi hakkında inceleme başlatıldığı ve ikisinin de Kızılay faaliyetlerinden el çektirildiği açıklandı.

İmamoğlu'nun Erzurum mitingi öncesi yapılan paylaşımlarda "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydan'a gidebilir" ifadeleri yer alıyordu.

ERZURUM'DA TAŞLI SALDIRI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendisini dinlemeye gelen vatandaşlar, dün Erzurum mitingi sırasında bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

İmamoğlu, taşlardan korumaların açtığı şemsiyeyle korundu. Ancak mitinge katılanlardan yaralananlar oldu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün yaptığı açıklamada olayla ilgili gözaltılar olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde taşlı saldırı | Siyasilerden art arda tepkiler

Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde taşlı saldırı | Siyasilerden art arda tepkiler

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