Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde taşlı saldırı | Siyasilerden art arda tepkiler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendisini dinlemeye gelen vatandaşlar, dün Erzurum mitingi sırasında bir grubun taşlı saldırısına uğradı. İmamoğlu, taşlardan korumaların açtığı şemsiyeyle korundu. Ancak mitinge katılanlardan yaralananlar oldu. Olayın ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda konuşan İmamoğlu, duruma tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu taşlar kardeşliğimize atılmıştır." dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na Erzurum'da düzenlenen taşlı saldırıyı, "Amaçları insanları korkutmak. Sandıktan uzak tutmaktır. 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferuattır. Ekrem evladıma geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin beledi vardır. buna da hepimiz hazırız." sözleriyle kınadı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter'dan "Ne Ekrem kardeşimi, ne beni, ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz bu seçimi sükûnetle kazanacağız!" mesajını paylaştı.



Taşlı saldırıya, AK Parti ve Beştepe'den de tepki geldi.



NTV yayınına katılan Ömer Çelik, "Prensip olarak siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız. En önem verdiğimiz konu siyasetin özgür olmasıdır. Bu sebeple herhangi bir şiddet olayı bizim tarafımızdan reddedilir. Siyaset ve siyasetçiye dönük bir şiddetin mazur görülmesi olamaz." dedi.



İmamoğlu'na mitingde taşlı saldırı | Çelik: Prensip olarak her türlü şiddete karşıyız Haberi Görüntüle Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erzurum'da yaşanan olaylara ilişkin, "Esnaf ziyareti mitinge dönüşmüş. Böyle olunca bir grup taşlarla saldırmış. Bu kabul edilebilir şey değil. Bunu bütün Erzurumlulara yüklemek de hoş değil. Tam olayı aydınlatmak için valilik çalışma yapıyor" açıklamasını yaptı.



Saldırı, NTV yayınına konuk olan MHP İstanbul Milletvekili ve 2. Bölge Adayı Celal Adan'ın da gündemindeydi.



Adan, "Güvenlik önemleri alındı. Alınmasa daha değişik şeyler olabilir. Bu olay Türk siyasetine leke getirecek bir olay değildir. Orada herkesin kendini Türkiye'nin her yerinde ifade etmesinin doğru olduğuna inanıyorum. Bu tip tepkileri doğru bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu. Celal Adan NTV'nin sorularını yanıtladı Haberi Görüntüle BOZDAĞ: GÖZALTILAR VAR Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği mitinge yapılan taşlı saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Bozdağ, "Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Şu an gözaltında olanlar var." dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: Erzurum'daki taşlı saldırıya ilişkin gözaltılar var Haberi Görüntüle