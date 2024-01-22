İmamoğlu: İSMEK kurslarını kazanca dönüştüreceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Zirvesi'nin açılışını, "Hizmet koşusunu daha ileri taşıma sorumluluğuna sahibiz göreve geldikten sonra yaptığımız o hızlı koşuyu sizlerle birlikte önümüzdeki yıllarda daha yukarılara taşımak istiyoruz." sözleriyle yaptı.
Eğitimler sayesinde istihdama daha fazla katkı yapmayı hedeflediklerini belirten İmamoğlu, "Bizim eğitimimize gelen insanlar kendi kişisel gelişimlerini destekliyorlar Ama bir başka yönüyle bu hemşehrilerimizin para kazandığı bir işe girdiği yani karşılığını bir kazançla yuvasına taşıyabildiği bir modele dönüşmesi en büyük arzumuz." dedi.
Çeşitli kampanyalarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıpratılmaya çalışıldığını söyleyen İmamoğlu, "Karalamak kötülemek aşağılamak veya olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek inanın ne toplum kültürümüze ne mantığa uygun ne evsensel ilkelere uygun ne inancımıza uygun." değerlendirmesinde bulundu.
İmamoğlu, bazı belediye çalışanlarının PKK terör örgütüyle iltisaklı olduğu öne sürülen davayı da değerlendirdi. İmamoğlu, "O dönem çok öfkelendim çünkü çalıştırdığımız insanları böyle iltisaklı diye suçlayan hakkımızda suç duyurusunda bulunan onlarca müfettişimizi kurumumuza yollayan akıl bir tane terörist bile bulamadı." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ekrem İmamoğlu
- 2024 Yerel Seçimler
- 2024 Seçim