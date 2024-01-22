İmamoğlu: İSMEK kurslarını kazanca dönüştüreceğiz

Çeşitli kampanyalarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıpratılmaya çalışıldığını söyleyen İmamoğlu, "Karalamak kötülemek aşağılamak veya olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek inanın ne toplum kültürümüze ne mantığa uygun ne evsensel ilkelere uygun ne inancımıza uygun." değerlendirmesinde bulundu.



İmamoğlu, bazı belediye çalışanlarının PKK terör örgütüyle iltisaklı olduğu öne sürülen davayı da değerlendirdi. İmamoğlu, "O dönem çok öfkelendim çünkü çalıştırdığımız insanları böyle iltisaklı diye suçlayan hakkımızda suç duyurusunda bulunan onlarca müfettişimizi kurumumuza yollayan akıl bir tane terörist bile bulamadı." dedi.