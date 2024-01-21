İstanbul'da seçime doğru: Kurum ve İmamoğlu'ndan kentsel dönüşüm mesajları

KURUM: TEK BİR RİSKLİ YAPI KALMAYACAK



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen Ak Parti İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. İBB Başkan Adayı Kurum program kapsamında konuşma gerçekleştirdi. Kurum konuşmasında, İstanbul'un sorunlarına odaklanacaklarını ifade ederek; trafik, kentsel dönüşüm ve afetlere karşı hazırlık konularına değindi.



Murat Kurum, "Ben inanıyorum ki Cumhur İttifakı'mızın adayları olarak 2024 Yerel Seçimlerinde İBB Başkanlığını, 39 ilçemizi ve meclis üyeliklerini yek vücut olarak kazanmanın azmiyle bir ve beraber olacağız. 31 Mart gecesi oy sayımı bitene kadar Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden ayağa kaldırmak için aşkla, azimle, heyecanla çok çalışacağız" dedi.



"İSTANBULUMUZ MAALESEF BİRÇOK GÜZELLİĞİNİ KAYBETMEK ÜZEREDİR"



Kurum, "İstanbul tüm insanlığın kalbidir, burada herkes kendi özünü bulmuştur, kendi şehrinin izini bulmuştur. Hepimizin şehri olan İstanbul'umuz maalesef birçok güzelliğini kaybetmek, birçok zenginliğini yitirmek üzeredir. 12 gündür sahada gördüğümüz ve artarak devam eden heyecanı bu salonda da görüyoruz ve diyoruz ki son 5 yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir yeniden ayağa kalkıyor ve tarihi bir duruş sergiliyor." diye konuştu.



"SOKAKLAR HUZUR VE GÜVENLE DOLANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"



İstanbul'a söz veriyoruz ifadesini kullanan Kurum, "İstanbul'un sorunlarını dertlerini bilen kadrolarla birlikte bu şehirde oluşan karmaşayı sonlandıracağız. 81 şehrimizde tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak; İstanbul'da da tek bir riskli yapı kalmayıncaya, trafik çilesi ortadan kaldırılıncaya, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar çalışacağız." şeklinde konuştu.



"AYRIŞTIRICI DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ OLACAĞIZ"



Kurum, "İstanbulluların, gündeminde olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde olmayacak. Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız. Tüm İstanbulluların dostu, kardeşi, yol arkadaşı olacağız" dedi.



CHP, 242 seçim bölgesinde adaylarını belirledi: İşte açıklanan iller ve başkan adayları Haberi Görüntüle İMAMOĞLU: DEPREM TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNU



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ'ın Eyüpsultan'da yaptığı konutların teslim törenine katıldı. İstanbul’un ve Türkiye’nin beka sorunun deprem olduğunun altını çizdi.



İmamoğlu, "Gölcük depreminden sonra hayatımızın her anında konuşulan ana mesele olmasına rağmen bu iş, hak ettiği şekliyle yönetilememiştir. İhmaller vardır, dönem dönem istismar edilmiştir." dedi.



Kentsel dönüşümdeki sorunlara, aksaklıklara değinen İmamoğlu, "Kentsel dönüşüm meselesini eğer siz birilerinin kazanç sahası haline getirirseniz buradan başarı elde etme şansınız olmaz. Vatandaşın çıkarlarını en üst seviyeye koyduk." açıklamasında bulundu.



Mayıs 2021'de temeli atılan Yeşilpınar Evleri'nin 2. etabında 113 hak sahibine anahtarları teslim edildi.