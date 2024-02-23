İmamoğlu seçim çalışmalarına devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına Çekmeköy'de devam ediyor.



İmamoğlu, 5 yılda neler yaptığını anlatıp projeleri hakkında bilgi verdi.



"5 yıl Beylikdüzü'nde 5 yılda büyükşehirde 10 yıldır bir Allah'ın kulu diyemez ki İmamoğlu, imtiyazlı bir kişiye imar rantı sağladı." diye konuşan İBB Başkanı, "Şimdi İstanbul ne konuşuyor? 65 kilometre metro yaptığımızı konuşuyor. Halka açılan milyonlarca metrekarelik kent ormanlarını konuşuyor." ifadelerini kullandı.



Üniversite öğrencilerine yurt açtıklarını hatırlatan İmamoğlu, "Bizden önce yurt sıfırda sıfırdı. Kreş sıfırdı. Şimdi yüz tane var. Bu sene yüz bin gencimize 7 bin 500 lira burs veriyoruz. Seneye 100 bin gencimize 15 bin lira burs vereceğiz." diye konuştu.



650 bin annenin cebinde anne kart olduğunu da sözlerine ekleyen İmamoğlu, "İstanbul'u özgürce gezebiliyorlar." dedi.



İmamoğlu, çalışmaların devam ettiği Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosundaki ilk hattın 20 gün sonra hizmete gireceğini söyledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin