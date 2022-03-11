İmamoğlu uyardı: Cumartesi kar çok yoğun olacak, evinizde kalın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) kar yağışının etkili olduğu İstanbul'daki gelişmeleri aktardı.

CUMARTESİ GÜNÜ İÇİN UYARDI

Cumartesi günü karın yoğun yağmasını beklediklerini ifade eden Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların programlarını iptal etmesini önerdi.

"Hava koşullarına hazırlıksız yakalandığınız noktada başkalarının da hayatlarını tehlikeye atabilirsiniz" diyen İmamoğlu, "Çok zaruri olmadıkça vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar" uyarısında bulundu.

''BOĞAZ ULAŞIMI DURDU''



Boğaz'daki görüş mesafesinden dolayı Şehir Hatları'nın da hizmet veremediğini ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Toplu taşıma konusunda daha önce de ifade ettiğimiz gibi raylı sistemler gece 2’ye kadar İETT hatlarımız devam ediyor. Gece saat 00.00’a kadar devam edeceğini duyurduğumuz Şehir Hatları'yla ilgili ne yazık ki liman başkanlığının özellikle görüş mesafesi ve diğer fırtına hassasiyetlerden dolayı Boğaz hattındaki ulaşımı durdurduğunu da buradan beyan edelim.

İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM'da karın etkisi altında olan İstanbul'daki gelişmeleri aktardı.

''ŞEHİR HATLARI HİZMET VEREMİYOR''

Şu anda Şehir Hatları hizmet veremiyor. Sadece T5 hattımızda Alibeyköy-Eminönü hattında bir kısım özellikle raylardan enerji alan bir hat olduğu için kar yığıntısı oluşan noktalardaki kesintiden ötürü orada bir sıkıntı yaşanıyor. Ama o hatta da İETT’miz otobüs seferlerimiz bu mağduriyeti gidermek için ek seferlerle vatandaşlarımızı destekliyorlar.''



''EVİNİZDE KALIN, TOPLU TAŞIMA KULLANIN''



İmamoğlu, bugün kar yağışının devam edeceğini, yağışın belli aralıklarla durmuş olmasının vatandaşları aldatmaması gerektiğini ifade etti.



İBB Başkanı, ''Cumartesi için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın çünkü cumartesi bu 5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin. Evinizde kalın, toplu taşıma kullanın" diyerek uyardı.

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