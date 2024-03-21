İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul eleştirisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına Beyoğlu'nda devam etti. "Girişim ve Sürdürülebilirliğin Merkezi İstanbul" tanıtım toplantısında konuştu.



Kanal İstanbul projesi üzerinden iktidara eleştirilerde bulunan İmamoğlu, "Nam-ı diğer beton İstanbul bir beton kanal. Bir gayrimenkul geliştirme projesi." dedi.



"İçme suyu havzasını kanal bahanesiyle" imara açtıklarını öne süren İmamoğlu, "5 yıldır müsade etmedik. Çoktan orayı inşaat çöplüğüne çevirmişlerdi. 2019 İstanbul muhafızlığının başladığı tarihtir. Yine hep birlikte müsade etmeyeceğiz." diye konuştu.



KENTSEL DÖNÜŞÜM



İBB Başkanı, İstanbul'un kentsel dönüşüm sorununa da değindi.



Belediyenin kendilerinden önce dönüştürdüğü tek bir bina olmadığını da dile getiren İmamoğlu, "Soruyorlar rakibimize istanbul depreme hazır mı diye? Peki, 1999'dan beri belediyesiniz, iktidarsınız sorumlusu kim diye sorunca nutku tutuluyor." ifadelerini kullandı.

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