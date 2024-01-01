IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Cep telefonu kayıt harcı ne kadar?

2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı yükseldi. Güncel oranın ne kadar olduğu pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. İşte, güncel IMEI kayıt ücreti...



2024 CEP TELEFONU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?



Yolcu beraberi getirilen cep telefonlarına ilişkin harç 20 bin liradan 31 bin 692 liraya çıktı.



IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?



Yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için BTK'nın belirttiği 120 gün içinde e-Devlet üzerinden başvuruda bulunulması gerekiyor.



Kayıt işlemi için öncelikle E-devlet üzerinden kayıt hakkı sorgulanır ve daha sonra harç ücreti yatırılıp kayıt işlemleri tamamlanır.



T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemi gerçekleştirilir.



E-devlet kapısı üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) Abone Kayıt Merkezlerine başvurabilir.

