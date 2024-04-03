İnan Güney kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İstanbul Beyoğlu Belediyesi başkanlığı seçimlerini CHP’nin adayı İnan Güney kazandı. İnan Güney, AK Partili rakibi Haydar Ali Yıldız'a üstünlük sağlayarak yeni belediye başkanı oldu. İşte, CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında bilgiler...



İNAN GÜNEY KİMDİR?



İnan Güney, 1977 yılında Beyoğlu Örnektepe'de dünyaya geldi.



İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.



Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında sürdüren Güney, ‘Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlıklı tez üzerinde çalıştı.



İnan Güney evli ve üç kız babasıdır.

